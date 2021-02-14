2021/02/14 | 16:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، مصرع شخصين باحتراق صهريج للمشتقات النفطية في محافظة بابل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان للأمن العراقي بشأن انفجار صهريج نفط في بابل ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان للأمن العراقي بشأن انفجار صهريج نفط في بابل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).