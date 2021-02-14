الصدر يدعو لابعاد مشروع لقاح كورونا عن يد الفاسدين

2021/02/14 | 16:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، الحكومة على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا، داعياً الى البدء من المناطق الفقيرة....

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