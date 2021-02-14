سياسي: كردستان ستستغل ورقة الانفصال للضغط على بغداد لتنفيذ شروطها

2021/02/14 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشف المحلل السياسي، منهل العطار، الاحد، ان الحراك بين المركز والاقليم دخل في مرحلة الضغط الكردي على بغداد.

وقال العطار في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان” كردستان ماطلت كثيرا في الحوار مع بغداد وهذا الامر يصب في مصلحتها”، مبينا، ان” الوفود الكردية المرسلة الى بغداد مهمتها واحدة وهي إطالة عمر الحوار، لتحقيق هدف الكرد في اجبار بغداد على القبول بشروطها”.

وأضاف، ان” كردستان ستطرح على بغداد خلال الأيام المقبلة ورقة “الانفصال”، في حال لم تقبل بشروطها”، مبينا، ان” هذا الامر متوقع من الاكراد وربما سنشاهد قبولا من الحكومة أيضا”.

وأوضح، انه “على الحكومة الضغط بكل قوتها السياسية على وفود الكرد ورفع حدة وسقف المطالب لاجبارها على تجاوز ورقة الانفصال التي بدأت تلوح بها عن طريق قادة كردستان قبل أيام من الان”.

ونوه العطار، الى ان “الكتل يجب ان لا تكون بمعزل عن لقاءات الحكومة وكردستان وعليها المطالبة بمعلومات الحوار الجاري لمعرفة كيف يتم الامر وعلى أي أسس يجري الاتفاق بين الطرفين”.انتهى /25ر

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