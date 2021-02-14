وزير الصحة يكشف لـ”المركز الخبري” كميات اللقاح التي يستسلمها العراق

2021/02/14 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأحد، عن الكميات التي سيتسلمها العراق من لقاح كورونا.وقال التميمي في تصريح خصّ به “المركز الخبري الوطني” إن “العراق سيتسلم نهاية شهر شباط حصته من للقاحات وسيباشر بتطعيم المواطنين”.وأضاف أن “وزارة الصحة وحسب رسالة منظمة الصحة العالمية وشركة فايزر وكذلك الجانب الصيني […]

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