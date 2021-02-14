كربلاء توضح موقفها الوبائي وتؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس

2021/02/14 | 16:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء، الاحد، تفاصيل الموقف الوبائي لجائحة كُورونا.

وقال القسم، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا ( 1849 pcr ) , ( 327 rapid test ) فحصاً “، مضيفا أن “عدد الإصابات الموجبة ( 335 ) إصابة”.

وتابع أن “نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( 18 % ) .وعدد الحالات المحالة الى المُستشفى ( 30 ) .وعدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي (300 ) حالة .”

وأشار الى أن “عدد حالات الشفاء ( 104 ) حالة وعدد حالات الوفيات ( لا توجد ) “.

ودعا القسم المواطنين الى ” الإلتزام بإرتداء الكمامات وستخدام المناديل للعطاس والسعال، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وطبخ الطعام بشكل جيد وغسل اليدين بالماء والصابون ولمدة ٣٠ ثانية وغسل الفواكه بالماء والمعقمات”.



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