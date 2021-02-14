2021/02/14 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المدير التنفيذي لمؤسسة مام الانسانية، سفير العراق في دولة القطر الشيخ عمر البرزنجي.

وقالت المؤسسة في بيان، تابعه PUKmedia: ان الزيارة تركزت في آلية تعزيز العلاقات مع المؤسسات المدنیة في دولة قطر الشقيق.

واضافت: ان سعادة السفير أبدى استعداده الكامل لتسهيل إنجاز المشاريع الإنسانية والتنموية في المراحل القادمة.

وكانت المؤسسة الفتية التي تعمل بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية تحت شعار " السلام والتعايش"، قد باشرت مهامها قبل نحو عام مع اعلان مكافحة تفشي فايروس كورونا باقليم كوردستان واستطاعت خلال مدة قصيرة من توزيع وايصال مساعدات طبية وانسانية وبيئية الى العديد من مناطق اقليم كوردستان.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة مام تبحث تعزيز العلاقات مع قطر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة مام تبحث تعزيز العلاقات مع قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).