الصحة الاتحادية: تسجيل 2224 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/14 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia، على نسخة منه: انها سجلت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 2224 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، مبينة ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغت 1079.

واضافت، ان حالات الوفاة المسجلة بلغت 15 حالة، مشيرة الى ان نسبة الشفاء الكلية انخفضت الى 94%.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي صادر من وزارة الصحة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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