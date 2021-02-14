تعرف على آخر ترتيبات زيارة البابا الى العراق

2021/02/14 | 16:30 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت محافظة ذي قار، عن خطة عمل متكاملة ومستعجلة لعمليات الربط الكهربائي في المناطق الأثرية للمحافظ...

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