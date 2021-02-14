حادث فني يتسبب بوفاة مسؤول وإصابة منتسبين داخل مستشفى حكومي

2021/02/14 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر مطلع، الأحد، بمصرع معاون مدير مستشفى الموصل العام جراء سقوط مصعد المستشفى الكهربائي، فيما أكد تعرض عدد من منتسبي المشفى إلى جروح نتيجة الحادث.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 14 شباط 2021، ان "معاون مدير مستشفى الموصل العام توفي اليوم، جراء سقوط مصعد المستشفى الكهربائي، فضلا عن إصابة طبيب آخر بجروح بالغة".

وأضاف، أن "الطبيب تعرض إلى كسور في أماكن متفرقة من جسمه، حيث كان برفقة معاون مدير المستشفى خلال خوضهما التجربة الأولى لعمل المصعد".

وأشار إلى أن "المصعد كان يقل ستة أشخاص بضمنهم معاون مدير المشفى، وكوادر طبية وفنية، حيث كانوا يجرون التجربة الأولى لتشغيل المصعد الذي نصب في المشفى حديثا".

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