الرئيس برهم صالح يلتقي المياحي ويؤكد ضرورة النهوض بواقع محافظة واسط

2021/02/14 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة النهوض بواقع محافظة واسط وتوفير فرص عمل لشبابها.

وخلال استقباله محافظ واسط محمد جميل المياحي شدد الرئيس برهم صالح على ضرورة حماية السلم المجتمعي واحترام القانون وعدم التجاوز على مؤسسات الدولة، والسعي للاستفادة من خيرات المحافظة ومواردها الوفيرة خدمةً لأهلها.

كما أكّد صالح ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات عبر تنفيذ المشاريع الضرورية، والنهوض بواقع المدينة، وصولا إلى المكانة المرموقة التي تستحقها, مشيراً إلى أن المدينة عانت الكثير، ويُسجّل لها حفاظها على تماسك نسيجها الاجتماعي رغم الظروف الصعبة التي عانتها.

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