نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني: عوامل فنية تقف عائقا أمام تسليم الإقليم كامل إنتاجه النفطي إلى بغداد

2021/02/14 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، عن وجود عراقيل فنية تقف عائقا أمام تسليم الإقليم كامل إنتاجه النفطي الى بغداد.

النجار أكدت ان الإقليم ملتزم بالنص الوارد بقانون الموازنة والخاص بتسليم مئتين وخمسين الف برميل من النفط يوميا، لكنه لا يستطيع تسليم الكمية المستخرجة من قبله بالكامل، والبالغة اربع مئة وثلاثين الف برميل يوميا، مضيفة ان مئة وخمسين الف برميل من النفط المستخرج تذهب كمستحقات الى الشركات العاملة في الإقليم، في حين يخصص نحو ثلاثين الف برميل للاستهلاك اليومي في محافظات كردستان.

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