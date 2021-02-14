برهم صالح: أمن واستقرار العراق يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار المنطقة

2021/02/14 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس.

وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة التعاون والتكاتف في مواجهة التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتنمية، منوّهاً إلى أن أمن واستقرار العراق يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل.

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