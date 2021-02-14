بيتكوين عند مستوى قياسي جديد.. تجاوزت 49 ألف دولار

2021/02/14 | 16:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

تجاوز سعر العملة المشفرة بيتكوين اليوم الأحد مستوى قياسي جديد بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في آخر 24 ساعة، وترتفع بأكثر من 29% في آخر 7 جلسات.

وبلغت قيمة العملة المشفرة الأشهر عالميا نحو 49021.9 دولار، محققة بذلك مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي تراجعت فيه عملة إيثريوم بـ 0.3% إلى 1844.3 دولار.

وأعلنت السلطات الكندية، أمس السبت، أنها سمحت بإطلاق أول صندوق استثماري للبتكوين في البورصة في العالم، مما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.

ومنحت “لجنة الأوراق المالية في أونتاريو”، التي تشرف على بورصة تورونتو، موافقة على إطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة “بربوس اينفستمنتس انك” بحسب وكالة فرانس برس.

وصرح متحدث باسم اللجنة أن الصندوق سيدرج في البورصة “اعتبارا من الأسبوع المقبل” تحت شعار “بي تي سي سي”.

من جهتها، قالت الشركة إن “هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة سيكون الأول في العالم الذي يستثمر مباشرة في عملة البتكوين” التي تستند إلى دعم مادي “وليس إلى مشتقات، مما يؤمن للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الإلكترونية من دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية”.



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