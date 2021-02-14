مكالمة خاصة بين راموس وبيريز تعيد إحياء التجديد مع ريال مدريد

2021/02/14 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن محادثة خاصة دارت بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وسيرجيو راموس قائد الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، والتي من شأنها أن تعيد إحياء آمال تجديد عقد الأخير مع النادي.

وادعت بعض المصادر أن المفاوضات بين ريال مدريد وراموس وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي سيرحل اللاعب عن الفريق خلال الصيف المقبل بصفقة مجانية، وذلك بسبب اختلافهما على البنود الرئيسية في العقد الجديد.

ونقلت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية عن" ABC "أن، فلورنتينو بيريز أجرى مكالمة هاتفية مع سيرجيو راموس، علماً أن الأول يتعافى من فيروس كورونا، بينما يتعافى الثاني من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في غضروف الركبة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن،" محور المكالمة الرئيسي بين الطرفين كان حول أمور شخصية لا علاقة لها بمستقبل سيرجيو راموس في ريال مدريد، لكنها فتحت على الأقل جسراً جديداً للتواصل حول عملية التجديد".

وأضاف التقرير أن،" ريال مدريد ما زال مصمماً على العرض الذي قدمه، ويتمثل بتجديد العقد لمدة عامين مع تخفيض راتب سيرجيو راموس بنسبة 10% بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو العرض الذي ما زال يرفضه اللاعب لغاية الآن، لكن ربما نشهد تطورات جديدة بخصوص مفاوضات التجديد بعد المكالمة الخاصة التي دارت بين الرئيس والقائد".

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