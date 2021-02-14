2021/02/14 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص من ميسان بحق امرأة من محافظة كربلاء .وبينت المجتمعية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن العملية تمت على خلفية مناشدة المرأة للشرطة المجتمعية على خطها الساخن المجاني(479)، مطالبة إياها بالتدخل لوضع حد للابتزاز الذي تتعرض له من قبل شخص وعدها بالزواج طيلة ٩ سنوات ولم يف بوعده، فلما تزوجت هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".واضافت انها تحركت بشكل سريع وواجهت المتهم بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية تضع حدا لابتزاز شخص من ميسان لامرأة من كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية تضع حدا لابتزاز شخص من ميسان لامرأة من كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).