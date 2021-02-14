في الدوري الممتاز .. الصناعات يجبر الشرطة على التعادل وبغداد يوقع بالكرخ

2021/02/14 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / احرج فريق الصناعات الكهربائية مضيفه فريق الشرطة بعد تعادلهما في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز .حافظ الصناعات الكهربائية في الشوط الاول من المباراة على التنظيم العالي لخطوطه الخلفية لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي، ونجح بالاعتماد على الهجوم المرتد ليخطف مصطفى محمود هدفا في الدقيقة ٧٩، الا ان البديل مروان حسين عدل النتيجة في الدقيقة ٨٥ من رأسية لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين .ورفع الشرطة رصيده الى النقطة ٣٦ في المركز الثالث ، بينما رفع الصناعات الكهربائية رصيده الى النقطة ١٥ في المركز الاخير.وحسم التعادل الإيجابي لقاء الديربي النفطي بين النفط ونفط البصرة ، بهدف لكلا الفريقين ، في المباراة التي اقيمت في ملعب التاجي .تقدم النفط سريعا عبر لاعبه مصطفى حسين في الدقيقة الخامسة وانهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد .وفي الشوط الثاني خطف نفط البصرة هدف التعادل في الدقيقة ٧٩ عن طريق المحترف بنجامين ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.ورفع النفط رصيده إلى النقطة ٢٨ في المركز السابع بينما رفع نفط البصرة رصيده إلى النقطة ٢١ في المركز ١٢.وتمكن فريق أمانة بغداد من حسم مواجهته ضد الكرخ بالفوز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الساحر أحمد راضي .الهدف الوحيد جاء بتوقيع المحترف اللبناني محمد قدوح في الدقيقة ٤٤ من المباراة.وحافظ أمانة بغداد على تقدمه حتى نهاية المباراة ليخطف ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده إلى النقطة ٢٤ في المركز التاسع ،بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة ٢٢ بالمركز الحادي عشر./انتهى

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