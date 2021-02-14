ليزارازو: نيمار لاعب زجاجي

2021/02/14 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى النجم الفرنسي المعتزل، بيكسنتي ليزارازو، أن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان أصبح لاعبا هشا من كثرة الإصابات.

قال ليزارازو عبر شبكة تيليفوت الفرنسية “نيمار زجاجي، أو أصبح لاعبا زجاجيا نتيجة كثرة الإصابات، التي تؤدي إلى الإخلال بتوازن الجسم”.

وأضاف “طريقة لعب نيمار تعرضه للإصابات، فهو يصر على المراوغة، ولا يمكن إلقاء اللوم على المدافعين، لأن مهمتهم استخلاص الكرة، وبالطبع هناك قوة في الالتحامات، فهو يتعرض للضرب أكثر من لاعبين آخرين، ولأن نيمار ضعيف، لذا يتعرض للإصابة”.

وتابع “نيمار ليس بنفس جاهزية واستعدادات كريستيانو رونالدو أو ميسي، لا يمكن تبرير ذلك بسبب حياته الخاصة لأننا لا نعرفها”.

وأتم ليزارازو تصريحاته “بالتأكيد غياب آنخيل دي ماريا عن مواجهة برشلونة يعد أمرا مهما، لأنه مع نيمار أفضل صانعي الألعاب في الفريق الباريسي، وسيضطر بي إس جي لانتظار أفضل أداء من كيليان مبابي”.

ويحل سان جيرمان ضيفا على البارسا يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وأصيب نيمار في مباراة كان يوم الأربعاء الماضي، وسيبتعد عن الملاعب 4 أسابيع، وفقا لبيان رسمي صادر عن النادي الباريسي.

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