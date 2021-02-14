كورونا يتسبب بإصابة أكثر من 108 ملايين شخص حول العالم

2021/02/14 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

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تسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين وثلاث مئة وأربعة وتسعين الفا وخمس مئة وأربعين شخصا في العالم.

وأكدت وكالة فرانس برس إصابة أكثر من مئة وثمانية ملايين وخمس مئة ألف شخص بالفيروس منذ ظهور الوباء..



مشيرة الى ان الأرقام تستند إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.

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