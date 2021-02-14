البرازيلي فرناندو يلتحق بفريق القاسم

2021/02/14 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل إلى مدينة الحلة محترف فريق القاسم اللاعب البرازيلي فرناندو ريكاردوس للالتحاق بتدريبات الفريق الجماعية.

وقال مدرب القاسم عادل نعمة في تصريحات صحفية إن المحترف البرازيلي وصل بالفعل ليكتمل عقد اللاعبين بعد التحاق اللاعبين المغربي زكريا الإسماعيلي والسنغالي ديمبا دياخات.

وبين أن فرناندو له تجارب مختلفة في العراق ولعب قبل موسمين مع نفط الوسط ويعرف جيدا الدوري العراقي.

وأوضح أنه يراهن على مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لترتيب أوراق فريقه وتصحيح المسار والابتعاد عن المناطق المهددة بالهبوط.

يشار إلى أن القاسم سبق وأن تعاقد مع اللاعب السنغالي داودا وشارك مع الفريق في آخر مباراتين من الدور الأول للدوري.

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