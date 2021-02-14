التربية تصدر توضيحاً بشأن موضوع الامتحانات

2021/02/14 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت وزارة التربية، اليوم الاحد، المعنيين بالشأن التربوي وابناءها الطلبة الى اعتماد الاخبار الدقيقة حول موضوع الامتحانات من مواقعها الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “المعنيين بالشأن التربوي وابناءنا الطلبة عليهم اعتماد الاخبار الدقيقة حول موضوع الامتحانات من مواقعها الرسمية”.

واشارت الى “اخذ الاخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الاستماع الى الاشاعات والاخبار غير الدقيقة التي تصدر من هنا وهناك”.

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