نقل بطاقة الناخب بين المحافظات

2021/02/14 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع يوم الاحد، مصادقة المفوضية المستقلة العليا للانتخابات على نقل بطاقة الناخبين بين المحافظات.

وقال عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: ان المفوضية عممت كتابا برقم " 586" الى المكاتب الانتخابية بعموم المحافظات، بشأن نقل بطاقات الناخبين من محافظة الى مناطق سكناهم، موضحا، ان الناخب في خانقين او غيرها عليه مراجعة اقرب مركز للاقتراع القريب من منطقة سكناه لاجراء اللازم.

واضاف: ان نقل بطاقة الناخب يحتاج الى نسخة للبطاقة التموينية لعام 2021، تتضمن اسماء افراد الاسرة اضافة الى جلب نسخة لكل من هوية الأحوال والشهاده الجنسية او البطاقة الموحدة ان وجدت مع بطاقة السكن.

واكد ان نقل بطاقة الناخب من قضاء خانقين متوقف حاليا وسيبدا نهاية الشهر الجاري.

PUKmedia خاص

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