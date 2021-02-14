الكاظمي يبحث مع سفير الفاتيكان ترتيبات الزيارة المرتقبة للبابا إلى العراق

2021/02/14 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادبحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، مع سفير الفاتيكان لدى العراق ترتيبات الزيارة المقررة للبابا الى العراق.

وقال المكتب الاعلامي، للكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي، استقبل ميتجا لسكوفر، سفير الفاتيكان في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل ".وأكد رئيس مجلس الوزراء إن "زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة، وإن جهود قداسته مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان ، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".كما بيّن أن "العراق حكومة وشعبًا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة الكريمة".

ويكبرون جهود قداسته في "دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء".من جانبه أعرب سفير الفاتيكان في العراق ميتجا لسكوفر عن "تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل اجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل".

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