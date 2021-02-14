سرايا السلام: نشتري أسلحتنا من طرف واحد ولدينا موقف بشأن القتال بسوريا

2021/02/14 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف صفاء التميمي، المتحدث باسم سرايا السلام، التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد (14 شباط 2021)، عن الجهة التي تتعامل معها السرايا لتزويدها بالسلاح والعتاد.وقال التميمي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "سرايا السلام تشتري الاسلحة من تجار السلاح في العراق"، مضيفا انه "لا يعلم اذا كان اولئك التجار لديهم رخصة عمل بتجارة الاسلحة ام لا".وتابع انه "سرايا السلام تتعامل مع تجار اسلحة في شراء السلاح والعتاد منهم، وايضاً قامت بشراء عجلات متهالكة وادخلتها في العمل بعد اعادة تأهيلها".وبخصوص القتال في سوريا وحماية مرقد السيدة زينب "ع"، اضاف التميمي ان "القتال بالنسبة للعراقيين في سوريا هو خارج الضوابط والدولة السورية هي من عليها حماية المرقد".

وفي تصريحات سابقة، دعا المتحدث باسم سرايا السلام، صفاء التميمي، العراقيين للشعور بالفرح لوجود قوة كسرايا السلام تحميهم وتدافع عن أمن الدولة، بحسب تعبيره.وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "السيارات التي استعرضت فيها قوات سرايا السلام بشوارع بغداد، تم الحصول عليها من خلال التبرعات حيث أن كل 15 شخصا يقومون بشراء واحدة واضافة درع لها وتكون تكلفته عملية التدريع 2000 دولار على الأقل وهذا من التبرعات الشخصية ايضا".وتابع :"نحن ابناء الدولة ويفترض على العراقين ان يكونوا فرحين بوجود قوة مثل قوة سرايا السلام تحمي أمن الدولة والمواطنين من اي خطر محدق".

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