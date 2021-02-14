سرايا السلام: نشتري أسلحتنا من طرف واحد ولدينا موقف بشأن القتال بسوريا

وفي تصريحات سابقة، دعا المتحدث باسم سرايا السلام، صفاء التميمي، العراقيين للشعور بالفرح لوجود قوة كسرايا السلام تحميهم وتدافع عن أمن الدولة، بحسب تعبيره.وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "السيارات التي استعرضت فيها قوات سرايا السلام بشوارع بغداد، تم الحصول عليها من خلال التبرعات حيث أن كل 15 شخصا يقومون بشراء واحدة واضافة درع لها وتكون تكلفته عملية التدريع 2000 دولار على الأقل وهذا من التبرعات الشخصية ايضا".وتابع :"نحن ابناء الدولة ويفترض على العراقين ان يكونوا فرحين بوجود قوة مثل قوة سرايا السلام تحمي أمن الدولة والمواطنين من اي خطر محدق".
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