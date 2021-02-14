بدء التطعيم بلقاح فايزر في لبنان.. ورئيس الحكومة يرفض تخطي دوره

2021/02/14 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الأحد، أنه رفض تلقي لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد بسبب الأولويات.

وجاء تصريحات دياب، خلال تفقده لمركز اللقاح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بالعاصمة اللبنانية، بيروت، حيث أشاد بدور الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كوفيد 19، قائلا: "أنتم الجنود المجهولون الذين يحملون هذا العبء الكبير منذ سنة، وكنتم على مستوى المسؤولية، وقدّمتم تضحيات، وهناك من دفع حياته ثمنًا لهذه الرسالة لحماية الناس من خطر الوباء القاتل".

وتابع: "التزامًا مني ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح وبالجدول الزمني، لن أتلقى اللقاح اليوم، لأن الأولوية هي لكم أنتم، للقطاع الصحي الذي يجب أن نقدّم له الحماية من هذا الخطر".وأشار المكتب الإعلامي لرئاسة الوزارء أن دياب قد حضر إطلاق أولى عمليات التلقيح التي تلقاها رئيس قسم العناية الطبية في المستشفى الحكومي محمود حسون والفنان المخضرم صلاح تيزاني "أبو سليم"، والبالغ من العمر 92 عاما.

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