2021/02/14 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ميتجا لسكوفر سفير الفاتيكان في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل .واكد الكاظمي خلال اللقاء :" ان زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار واشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة "./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لسفير الفاتيكان : زيارة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لسفير الفاتيكان : زيارة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).