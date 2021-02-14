الكليات العراقية تنال ثقة المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب

2021/02/14 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق استمرار اعماله في تغطية ومتابعة وتشخيص متطلبات الاعتمادية الدولية التي انجز العراق منها خمسا وثمانين بالمئة.واعرب اعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ورئيس وطاقم جهاز الاشراف والتقويم العلمي والدائرة القانونية و رئيس لجنة عمداء كليات الطب ، عن ثقتهم بكليات الطب في العراق ومخرجاتها في ضوء المحددات العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME) ، مؤكدين :" ان كليات الطب في العراق قد أنجزت دراسة التقييم الذاتي التي تتصدر متطلبات الاعتمادية وأنها قد قطعت شوطا باتجاه التعليم الطبي الصحيح ".وأوضح المجتمعون :" ان الاعتمادية تمثل ثمرة تعاون علمي مع الكليات المختصة ، وان المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق عاكف على ترتيب ومراعاة أولويات التنسيق مع الاتحاد الدولي للتعليم الطبي لرفد ودعم عملية الاعتماد الوطني في العراق والإفادة من التجارب العالمية بما يضمن مخرجات مؤهلة لتقديم الخدمات الطبية".من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب على تحقيق التكامل النوعي مع الجهات ذات العلاقة التي منها وزارة الصحة والنقابات القطاعية واستحضار تاريخ وسمعة التعليم الطبي في العراق في الخارج ، مشيرا في الوقت نفسه الى توفير الدعم اللازم للمجلس الوطني لتحقيق استقلالية قراره العلمي أمام المنظمات والمجالس الدولية واستكمال منجزه في منح الاعتمادية وما يرتبط بها من معايير واجراءات.واضاف :" ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشرفت على وتابعت مخرجات كليات الطب في العراق من خلال لجنة اختصاصية عملت على مدى فترة طويلة واخذت بالحسبان التطور العالمي في هذا المجال بما يؤمن حصول كليات الطب العراقية على الاعتمادية الدولية./انتهى7

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