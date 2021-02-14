إصابات كورونا ضعف حالات الشفاء في العراق

2021/02/14 | 17:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، تسجل 2224 إصابة جديدة بكورونا، وفيما أكدت تماثل 1079 حالة للشفاء، اشارت الى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ...

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