2021/02/14 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لجنة نيابية تحتج على ظهور "رغد".. استدعاء سفيرين واجراءات بحق فضائية سعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/14 | 17:21.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة نيابية تحتج على ظهور "رغد".. استدعاء سفيرين واجراءات بحق فضائية سعودية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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