الاقتصاد النيابية: ما يصدر عن ابناء الجنوب تتحمله الحكومة بسبب ظلمهم بالموازنة

2021/02/14 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

حملت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاحد، حكومة الكاظمي ما يصدر عن ابناء الوسط والجنوب بسبب الظلم الذي لحقهم في موازنة 2021 ومنح الامتيازات للاقليم والتغاضي عن سرقة واردات النفط.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر لـ/المعلومة/ ان “موازنة 2021 لازالت لم تحسم بشكل نهائي بسبب فقرة مخصصات للاقليم”.

واضافت ان “كل المحاورات والتفاهمات لا ترضي الكرد الذين يريدون حصة من دون دفع ما بذمتهم من اموال صادرات الاقليم والالتزامات الاخرى”، مبينا ان “الموافقة على طلباتهم تعني ذبح وسرقة لابناء الوسط والجنوب الذين يغذون العراق من نفطهم وتسلب حقوقهم”.

واوضحت ان “كل ماييصدر من ابناء الوسط والجنوب تتحمله الحكومة المركزية بسبب التهاون مع الكرد على حساب المحافظات الجنوبية”.

وتابعت ان “صمت الكاظمي وموافقته على كل طلباتهم يثير آلاف الاستفهامات وما وراء قبوله بتلك التجاوزات الكردية والسرقات”.انتهى25و

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