قره قوش تتزين من أجل استقبال البابا

2021/02/14 | 17:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل انطلقت حملات التنظيف وتهيئة البلدة لاستقبال البابا خلال الاعلان عن زيارته للعراق مطلع شهر اذار المقبل، وأعلنت لجنة استقبال البابا عن زيارته لمحافظة نينوى للمدينة القديمة في الموصل ومدينة قره قوش.أعلنت الفاتيكان برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، والتي تبدأ في الخامس من آذار 2021، حيث تتضمن زيارة منطقة …

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