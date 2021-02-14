كأس السوبر الإسباني يعود للسعودية

2021/02/14 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيعود كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية في 2022، بعدما أقيم هذا العام في إسبانيا، وتوج به أتلتيكو بيلباو بعد فوزه 3-2 على برشلونة.

وأكد مصدر بوزارة الرياضة السعودية, أن المملكة ستستضيف منافسات البطولة العام المقبل، وذلك بعد أن اعتذرت عن استضافة النسخة الماضية بسبب الإجراءات المفروضة جراء فيروس كورونا.

وقال المصدر “هناك اتفاقية بين وزارة الرياضة السعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم، على استضافة المملكة لكأس السوبر لمدة 3 أعوام”.

وتابع “السعودية استضافت كأس السوبر الإسباني في موسم 2019 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وظفر ريال مدريد باللقب”.

وأوضح “هذا العام اعتذرنا عن استضافة البطولة بسبب فيروس كورونا، واستحالة إقامة البطولة بحضور جماهيري”.

وأتم “النسخة القادمة ستكون في المملكة، نأمل أن تكون الأوضاع الصحية أفضل في جميع أنحاء العالم، حتى نضمن التواجد الجماهيري”.

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