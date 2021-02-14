فليك: صفات مولر تزيد صعوبة العزل

2021/02/14 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن أمله في عودة نجم الفريق توماس مولر المصاب بفيروس كورونا، قريبا.

وقال فليك إنه أجرى اليوم الأحد محادثة تليفونية مع مولر، الذي عاد من الدوحة إلى ألمانيا على متن طائرة أخرى غير التي عاد على متنها الفريق البافاري بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ولم يعط فليك تفاصيل عن الحالة الصحية لمولر الذي دخل في حجر بعد وصوله إلى ميونخ في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الجمعة، وذلك بعد أن تأكدت إصابته في الدوحة.

وأضاف فليك أن الحجر والعزل أمر صعب، نظرا لأن مولر “إنسان يحب التواصل كثيرا”، وأضاف أنه أشرك مولر في اجتماع الفريق عبر الفيديو.

وكانت نتيجة الاختبار الذي أجراه مولر في الدوحة يوم الأربعاء الماضي جاءت إيجابية، وعلى إثر، ذلك تم عزله حيث تغيب عن مباراة نهائي البطولة التي فاز فيها بايرن على تيجريس المكسيكي بهدف نظيف يوم الخميس الماضي.

وأظهرت صور لصحيفة “بيلد”، اللاعب الدولي السابق، 31 عاما، وهو يغادر طائرة إسعاف في مطار ميونخ في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وكان يرتدي بدلة وقاية بيضاء، ويُعْتَقَد أن حالة مولر جيدة حتى الآن.

وستيغيب مولر على أية حال عن مباراة فريقه أمام أرمينيا بيلفيلد غدا الاثنين وأمام اينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل، ولم يحدد فليك ما إذا كان مولر سيتمكن من المشاركة في مباراة الفريق أمام لاتسيو روما في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

واكتفى فليك بقول: “هو لاعب مهم جدا ونحن نأمل في أن يعود بأسرع ما يمكن ليكون متاحا للفريق”.

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