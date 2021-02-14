برشلونة: 24 ساعة على بدء التصويت في الانتخابات

2021/02/14 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن برشلونة، اليوم الأحد، بدء التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الكتالوني، غدًا الإثنين.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: “يبدأ أعضاء النادي التصويت عن طريق البريد، يوم الإثنين 15 فبراير/ شباط”.

وأضاف: “سيقوم وكلاء البريد بتسليم الوثائق إلى 22.811 عضوًا، الذين طلبوا المشاركة في التصويت بهذه الطريقة، التي تستخدم للمرة الأولى في انتخابات النادي”.

وتابع: “من خلال هذه الوثائق، سيتمكن الأعضاء من التصويت عن طريق الذهاب إلى أي مكتب بريد للإدلاء بأصواتهم، أو تسليم الصوت في نفس الوقت، لمن اختاروا خيار التسليم في المنزل إلى وكيل البريد”.

وأتم: “سيكون التصويت عن طريق البريد ساريًا حتى يوم الجمعة 26 فبراير/ شباط، ولن يتمكن الأعضاء الذين اختاروا طريقة التصويت بهذه الطريقة، من الذهاب للتصويت بشكل شخصي يوم 7 مارس/ أذار، حتى لو لم يقوموا بإرسال أصواتهم عن طريق البريد”.

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