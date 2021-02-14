حلبجة.. دعوة لتصميم شعار الذكرى الـ 33 للقصف الكيمياوي

2021/02/14 | 17:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في حلبجة، جميع الفنانين والمصميين الى عمل شعار خاص " لوغو" لمناسبة الذكرى الـ 33 لقصف الكيمياوي على المدينة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انها تدعو الفنانين والمصممين والمختصين بانشاء الشعارات، الى عمل شعار خاص " لوغو" لمناسبة الذكرى الـ 33 لقصف النظام المباد مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية المحرمة.

واضافت: ان الراغبين يستطيعون ارسال اعمالهم الى موقع المديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في حلبجة خلال مدة اسبوع من 14 ـ 20 شباط الجاري، مشيرا الى ان لجنة خاصة ستختار التصميم الانسب للمناسبة.

PUKmedia خاص

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