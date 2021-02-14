اقليم كوردستان يسجل 106 اصابات جديدة بكوفيد-19

2021/02/14 | 17:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الأحد، عن تسجيل 106 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

وجاء في بيان الوزارة رقم 354، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (5357 فحوصات جديدة)

• (2467) اربيل

• (578) السليمانية

• (2222) دهوك

• (0) حلبجة‌

• (90) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (106 اصابة جديدة)

• (40) اربيل

• (46) السليمانية

• (16) دهوك

• (0) حلبجة‌

• (4) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (101 حالة شفاء جديدة)

• (41) اربيل

• (38) السليمانية

• (16) دهوك

• (0) حلبجة‌

• (6) كرميان

• (9) رابرين

4.



الوفيات: (3 وفيات)

• (0) اربيل

• (2) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعلميات الصحية والوقائية والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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