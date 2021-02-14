2021/02/14 | 17:32 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القضاء الإيراني عن زيارة رئيسه إلى العراق: أحبطت مؤامرات لزرع الفتنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية علي باقري كني، إن زيارة رئيس الجهاز القضائي ر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القضاء الإيراني عن زيارة رئيسه إلى العراق: أحبطت مؤامرات لزرع الفتنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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