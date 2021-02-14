القضاء الإيراني عن زيارة رئيسه إلى العراق: أحبطت مؤامرات لزرع الفتنة

2021/02/14 | 17:32 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية علي باقري كني، إن زيارة رئيس الجهاز القضائي ر...

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