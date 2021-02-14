حزب إيزيدي:قوى كردية تريد تسليم سنجار الى الاتراك

2021/02/14 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..

اتهم رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الاثنين، أحزاب وقوى كردية بالسعي الى تسليم قضاء سنجاء في محافظة نينوى الى الأتراك.

وقال بطوش لوكالة / المعلومة/، إن “أهالي سنجار من المكون الإيزيدي هم طلبوا قدوم الحشد وتعزيز تواجده في سنجار وغرب نينوى، لأنها القوة الوحيدة التي تستطيع مواجهة أي هجوم محتمل على القضاء”.

وأضاف أن “مجموعة من الأحزاب الكردية وتحديدا الديمقراطي الكردستاني تريد التآمر على القضاء مجددا وتسليمه بيد الأتراك، ولذلك سنتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة تلك المحاولات البائسة ولحفظ سيادة العراق”.

وكانت قوة من الحشد الشعبي قد أجرت استطلاعات وجولة في مناطق سنجار وسنوني والحدود العراقية السورية، لتطمين المواطنين من التهديدات التي تطالهم.



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