2021/02/14 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل النيابية تتحدث عن استقطاعات ذوي الإعاقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل النيابية تتحدث عن استقطاعات ذوي الإعاقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل النيابية تتحدث عن استقطاعات ذوي الإعاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).