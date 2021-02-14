عودة الحياة الطبيعية الى أبي صيدا بعد نزاعات عشائرية هي الأطول في تاريخ ديالى

2021/02/14 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ديالى..

اكد مدير ناحية ابي صيدا وكالة في ديالى عبدالله احمد، الاحد، عودة الحياة لـ80% من اسواق الناحية بعد صراعات عشائرية كبيرة.

وقال احمد في لـوكالة /المعلومة/، إن “جهود القوات الامنية والرد السريع في تعزيز امن ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) دفعت الى عودة الحياة لـ80% من اسواقها بعدما عانت لاشهر بسبب النزاعات العشائرية المتكررة والتي تسببت بضرر بالغ للكثيرين ممن يعتمدون على نشاط تلك الاسواق”.

واضاف، ان “مستوى الخروقات والنزاعات العشائرية في ابي صيدا وصل الى مرحلة الصفر ولم تسجل أي حادثة”، مؤكدا “وجود جهود لدعم العشائر المتنازعة الى هدنة دائمة يتم من خلالها حسم القضايا والاشكالات العالقة وفق الاطار القانوني بما يسهم في دفع الامور الى المزيد من الاستقرار والامان”.

واشار الى ان “نزاعات ابي صيدا هي الاطول في تاريخ ديالى وهناك مساعي حثيثة لحسمها كون لها ضرر بالغ على السلم الاهلي”.

وعانت ابي صيدا من نزاعات عشائرية دامية في الاشهر الماضية قبل ان يتم تطبيق خطة فرض القانون من قبل فوج من الرد السريع.



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