بالوثائق: أمانة مجلس الوزراء تنشر تعليمات الحظرين الشامل والجزئي

2021/02/14 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اليوم

تنشر بغداد اليوم تعليمات حظر التجوال التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم وكما مبين في الوثائق داخل الخبر.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، 22 قراراً جديداً لمواجهة فيروس كورونا.وترأس يوم أمس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جرى خلاله بحث مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الاصابات بين المواطنين، لتنشر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا.

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