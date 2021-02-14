لجنة الشهداء النيابية تطالب باستدعاء سفيري الاردن والسعودية

2021/02/14 | 17:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، باستدعاء سفيري الاردن والسعودية احتجاجاً على ظهور "رغد صدام حسين" في برنامج تلفزيوني عبر فضائية "العربية" واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مكتب القناة في بغداد.واظهرت وثيقة رسمية موقعة من رئيس اللجنة النائب عبد الاله النائلي" إن "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجهت كتاباً رسمياً لوزارة الخارجية لاستدعاء سفيري مملكتي الاردن والسعودية لتسليمهما مذكرة احتجاج بخصوص قناة العربية وظهور ابنة الطاغية المقبور في برنامج تلفزيوني".ودعت اللجنة، بحسب الوثيقة، "هيئة الاعلام والاتصالات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مكتب القناة في بغداد"./انتهى ح

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