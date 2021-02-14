اللامي يلتقي السفير السويسري غير المقيم في بغداد ويؤكد ضرورة ان يكون لبلاده دور في مساعدة العراق على بناء الديمقراطية

2021/02/14 | 17:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، السفير السويسري غير المقيم في بغداد لوكاس كاسير، في مقر النقابة ببغداد ، وقدم له شرحا وافيا عن عمل الاسرة الصحفية العراقية وشجاعتها .واكد اللامي ضرورة ان يكون لسويسرا دور بارز في مساعدة العراق على بناء الديمقراطية واعمار المناطق.فيما ابدى السفير السويسري اعجابه بجهد وعمل النقابة في الجوانب المهنية والتنظيمية ، و بشجاعة الصحفيين العراقيين ودورهم البارز في ارساء الديمقراطية وترسيخ الحرية ./انتهى7

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