الكاظمي يبحث مع سفير الفاتيكان زيارة البابا فرنسيس إلى العراق

2021/02/14 | 17:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادإستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ميتجا لسكوفر، سفير الفاتيكان في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة للبابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم …

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