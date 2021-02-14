2021/02/14 | 17:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شؤون الإقامة، القبض على 178 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم قانون الإقامة وتسفير 104 منهم.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية شؤون الإقامة ألقت القبض على 178 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 178 شخصاً من مختلف الجنسيات لمخالفتهم قانون الإقامة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 178 شخصاً من مختلف الجنسيات لمخالفتهم قانون الإقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).