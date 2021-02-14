2021/02/14 | 17:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق، استمرار أعماله في تغطية ومتابعة وتشخيص متطلبات الاعتمادية الدولية التي أنجز العراق منها 85%.وأعرب أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ورئيس وطاقم جهاز الإشراف والتقويم العلمي والدائرة القانونية، فضلا عن رئيس لجنة عمداء كليات الطب، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوطني يعرب عن ثقته بمخرجات الطب في العراق: إنجاز 85% من الاعتماد الدولي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوطني يعرب عن ثقته بمخرجات الطب في العراق: إنجاز 85% من الاعتماد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).