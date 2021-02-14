2021/02/14 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الجهات المعنية في مفاصل الدولة، القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية،.

وخاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات والجهات الأمنية بمختلف صنوفها، وسلطة الطيران المدني، وذلك لإبلاغها بالقرارات التي أصدرتها اللجنة، والتي تتضمن فرض حظر التجوال اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الثامن عشر من شباط الجاري، ولغاية الخامسة من صباح يوم الاثنين، ولمدة أسبوعين ينتهيان في الثامن من آذار المقبل، مع تحديد الجهات المستثناة من الحظر، وهي منتسبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية.

مجلس الوزراء يعمم قرارات اللجنة العليا للصحة على جميع الوزارات والجهات المعنية

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