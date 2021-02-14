مجلس اللاجئين الكورد ينتقد منظمات الامم المتحدة

2021/02/14 | 18:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد هوزان عفريني رئيس مجلس اللاجئين الكورد يوم الاحد، اداء المنظمات التابعة للامم المتحدة، داعيا اياها الى القيام بالتزاماتها الانسانية حيال اللاجئين.

وكان عفريني قد استقبل اليوم بمبنى المجلس في مدينة السليمانية، وفدا عن ممثلية الادارة الذاتية لغرب كوردستان برئاسة نورشان حسين، حيث تبادل الجانبان اوضاع اللاجئنين وتفاقم مشاكلهم اليومية وخاصة اللاجئين من غرب كوردستان الى اقليم كوردستان، الذين اجبروا على العبور جراء الحرب الدائرة في سوريا من الطالبين للجوء.

ممثلة الادارة الذاتية نورشان حسين اشادت بدور المجلس الذي تمكن خلال مدة قصيرة بتقديم خدمات كبيرة للاجئين بظروف مكافحة فايروس كورونا ومن خلال التواصل مع العديد من المنظمات في اقليم كوردستان.

من جانبه اعرب رئيس مجلس اللاجئين الكورد هوزان عفريني، عن شكره للوفد الضيف، داعيا جميع الاطراف السياسية والمدنية الى التعاون ومساعدة اللاجئين، منتقدا عدم قيام المنظمات التابعة للأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم والمطلوب للاجئين لافتا الى انها لم تقم بالتزاماتها الإنسانية لحد الان.

PUKmedia خاص

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