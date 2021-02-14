2021/02/14 | 18:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء الإتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق حكومة وشعبًا ينتظر زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الأخير استقبل ميتجا لسكوفر، سفير الفاتيكان في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

وقال الكاظمي، حسب البيان، ان زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة، وإن جهود قداسته مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان ، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب.

وبيّن، أن العراق حكومة وشعبًا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة، ويكبرون جهود قداسته في دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء.

من جانبه أعرب سفير الفاتيكان في العراق ميتجا لسكوفر، حسب البيان، عن تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل اجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

PUKmedia اعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق حكومة وشعبا ينتظر زيارة البابا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق حكومة وشعبا ينتظر زيارة البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).