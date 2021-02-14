تعرض احد مرشحي الانتخابات في نينوى لمحاولة اغتيال

2021/02/14 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض أحدُ المرشحين للانتخابات المقرر

إجراؤها في تشرين المقبل لمحاولةِ

إغتيالٍ فاشلة في محافظة نينوى.

وقالت مصادرُ محلية إن عبوة ناسفة

إنفجرت أمامَ منزلِ مرشحٍ للإنتخاباتِ

المقبلة في قريةِ السيد حمد

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