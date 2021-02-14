وزارة الصحة والبيئة العراقية توجه بعلاج الفنانين مجاناً

2021/02/14 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن

التميمي الدائرة الإدارية والمالية

والقانونية بعلاج الفنانين المنتمين

لنقابة الفنانين العراقيين مجانا على

نفقة الوزارة .

ونشرت (نقابة الفنانين العراقيين ـ

المركز

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